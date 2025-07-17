Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklere rağmen yeni işlem gününe yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görevden alınacağına dair iddialar tedirginlik yaratsa da, jeopolitik tansiyonun düşmesi ve güçlü şirket bilançoları risk iştahını destekliyor.

Endeksler pozitif bölgede

Kıta genelinde endeksler günü artıda sürdürüyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,8 primle 546,2 puana çıkarken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 24.277 puana ulaştı.

İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 8.962 puan seviyesini gördü. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6, İspanya IBEX 35 yüzde 0,4, Fransa CAC 40 ise yüzde 1,1 artıda seyrediyor.

Powell söylentileri piyasada dalgalanma yarattı

Fed Başkanı Powell’ın görevden alınabileceğine dair çıkan haberler, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bu iddiaları yalanlamasıyla piyasalarda toparlanma görüldü.

Analistler, böyle bir gelişmenin faiz indirimi beklentilerini artırabileceğini, ancak merkez bankasının bağımsızlığına zarar verebileceğini ve fiyat istikrarını riske atabileceğini belirtiyor.

Avro Bölgesi enflasyon verisi merakla bekleniyor

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak Avro Bölgesi haziran ayı enflasyon verisi bulunuyor. TÜFE’nin yıllık yüzde 3, aylık ise yüzde 0,3 artması bekleniyor. Veriler, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikası açısından kritik önem taşıyor.

Bundesbank: Alman ekonomisi hız kaybetti

Almanya Merkez Bankası'nın yayımladığı temmuz raporunda, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yavaşladığı belirtildi. Rapora göre bu duruma, ABD kaynaklı ticaret endişeleri ve dış talepteki düşüş etkili oldu.

ASML beklentileri aştı

Hollanda merkezli çip üretim ekipmanları devi ASML, yılın ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 15 artırarak 7,7 milyar avroya yükseltti. Net karı da geçen yılın aynı dönemine göre 2,29 milyar avroya ulaştı. Şirketin güçlü bilançosu teknoloji hisselerini destekledi.

İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi

İngiltere’de mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 4,7’ye yükseldi. Beklenti yüzde 4,6 seviyesindeydi. Ekonomistler, bu artışı istihdamda soğuma sinyali olarak yorumlarken, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi için manevra alanı yaratabileceğine dikkat çekti.

Gözler kritik verilerde

Günün devamında Avro Bölgesi'nden gelecek enflasyon verisinin yanı sıra ABD’de açıklanacak perakende satışlar, işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek.