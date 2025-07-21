Samsun’un Kavak ilçesinde, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.K. (39), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, aranan şahısların izine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu R.K’nin saklandığı adres tespit edildi.

Adreste yakalandı, cezaevine gönderildi

Operasyonla gözaltına alınan R.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının uzun süredir güvenlik güçlerinden kaçtığı öğrenildi.

Ekiplerin, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının süreceği bildirildi.