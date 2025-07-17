Türkiye'de dün günlük bazda elektrik üretimi, tüketimi aştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, 1 milyon 138 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 1 milyon 126 bin 668 megavatsaat olarak kaydedildi.

En yüksek tüketim öğleden sonra gerçekleşti

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 15.00’te 54 bin 374 megavatsaatle ölçüldü. Gün içindeki en düşük tüketim ise sabah 07.00'de 36 bin 366 megavatsaat olarak gerçekleşti. Bu veriler, gün içi enerji ihtiyacının zirve saatlere göre nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.

Doğal gaz santralleri ilk sırada yer aldı

Günlük üretim verilerine göre, doğal gaz santralleri yüzde 23,9’luk payla başı çekti. Bu santralleri yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti. Bu dağılım, Türkiye'nin enerji üretiminde fosil yakıtların hâlâ önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

İhracat, ithalatın çok üzerinde gerçekleşti

Dün Türkiye, 13 bin 460 megavatsaat elektrik ihraç ederken, sadece 1971 megavatsaat elektrik ithal etti. Elektrik ihracatının ithalatı ciddi oranda aşması, arz fazlasının dış piyasaya yönlendirildiğine işaret ediyor.

Enerji arzı istikrarlı seyrediyor

Günlük üretim ve tüketim rakamları arasında oluşan 11 bin 496 megavatsaatlik fark, Türkiye'nin elektrik arzında kısa vadede herhangi bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Mevsimsel etkiler, yenilenebilir kaynakların katkısı ve tüketim alışkanlıkları bu dengenin şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.