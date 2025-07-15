Çağdaş Türk edebiyatının öncü isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür, 79 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle kadın temalı romanları ve çarpıcı diliyle dikkat çeken Kür, Türkiye'de feminist edebiyatın en güçlü kalemlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

15 Nisan 1945’te Bursa’da doğan Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür’ün kızıydı. Robert Kolej mezunu olan yazar, lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Doktorasını ise Paris Sorbonne Üniversitesi’nde “Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama” üzerine yaptı.

Akademiden sahneye, edebiyattan çeviriye

Kariyerine 1971-73 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatroları’nda dramaturg olarak başlayan Pınar Kür, tiyatro ile olan bağını hiç koparmadı. Edebiyata yönelerek kısa sürede dikkat çeken eserler verdi. İlk öyküleri 1971 yılında Dost dergisinde yayımlandı. Yazıları Cumhuriyet, Yazko Edebiyat, Milliyet Sanat gibi dergilerde yer buldu.

İstanbul Üniversitesi’nde İngilizce okutmanlığı yapan Kür, uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürdü.

“Asılacak Kadın” ve “Yarın Yarın” ile tanındı

1979 yılında yayımladığı “Yarın Yarın” romanıyla edebiyat dünyasında büyük ses getiren Kür, özellikle “Asılacak Kadın” adlı romanıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Kadınların toplumsal baskılarla mücadelesini gerçekçi bir dille işleyen eserleri, Türk edebiyatında feminist bakış açısının gelişmesinde önemli rol oynadı.

1984’te yayımlanan “Akışı Olmayan Sular” adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. 2013’te Ankara Öykü Günleri kapsamında “Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Eserleri ve çevirileriyle kültürel mirasa katkı sağladı

Pınar Kür’ün dikkat çeken romanları arasında Küçük Oyuncu, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Cinayet Fakültesi, Sadık Bey, Bir Deli Ağaç, Aşkın Sonu Cinayettir gibi eserler bulunuyor.

Çeviri alanında da üretken olan Kür; Theo’ya Mektuplar, Vişnenin Cinsiyeti, Ademden Önce, Yabancı Kucak, Aç Sınıfın Laneti, Dalda Duran Kuşlar gibi birçok önemli eseri Türkçeye kazandırdı.

Hafızalarda yer edinen bir edebiyatçı

Pınar Kür’ün özel arşivi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda bulunuyor. Kür’ün, oyuncu Can Kolukısa ile evliliğinden gazeteci Emrah Kolukısa adlı bir oğlu oldu.

Yazarın vefatı, başta edebiyat çevreleri olmak üzere geniş bir kesimde derin üzüntüyle karşılandı. Edebiyatseverler, onun cesur kaleminin, toplumsal meselelere duyarlı duruşunun ve öncü kimliğinin uzun yıllar unutulmayacağını vurguluyor.