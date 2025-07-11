Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, önceki güne göre yüzde 16,9 azalarak 1 milyar 695 milyon 327 bin 295 lira oldu. Düşüşe rağmen megavatsaat başına elektrik fiyatı yüksek seviyelerde seyrini sürdürdü.

Yarın için elektrik fiyatlarında büyük dalgalanma

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı, saat 06.00, 20.00 ve 21.00’de olmak üzere 3.399 lira 55 kuruş olarak tespit edildi. En düşük fiyat ise saat 12.00’de 1.385 lira oldu.

Gün öncesi piyasada megavatsaat başına elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.618 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.610 lira 29 kuruş olarak kaydedildi.

Bugünün spot fiyatları da yüksek seyretti

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3.399 lira 55 kuruş, en düşük ise 1.719 lira 99 kuruş seviyesinde gerçekleşti.