Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, 14 Haziran’da sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybeden ikinci kişi olması nedeniyle kentte büyük üzüntü yaşanıyor.

Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25), akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Olayın ardından bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Bünyamin’in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu

Ekipler, olaydan bir gün sonra Abdullah Ömsal’ın cesedine ulaşmıştı. Ancak küçük Bünyamin için arama çalışmaları aralıksız sürdü. Bugün yapılan taramalarda, Çiçek’in cansız bedeni, kaybolduğu yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.

Bünyamin Çiçek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Her yaz benzer vakalar yaşanıyor

Şanlıurfa’da her yıl yaz aylarında sulama kanalları ölüm tehlikesi saçıyor. Yetersiz önlem ve uyarı levhalarına rağmen özellikle çocuklar serinlemek için bu kanallara giriyor. Yetkililer, vatandaşlara bu tür alanlardan uzak durmaları yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.