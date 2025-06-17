Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, G7 Zirvesi’nden erken ayrılışının İsrail-İran arasında ateşkes girişimiyle ilgili olduğu yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Trump, iddiayı kesin bir dille yalanladı ve Macron’u “yanlış bilgi yaymakla” suçladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Reklam peşindeki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada’daki G7 Zirvesi’nden ayrılıp Washington DC’ye İsrail ile İran arasındaki ateşkes üzerinde çalışmak için döndüğümü söyledi. Yanlış!” ifadelerini kullandı.

“Macron yine yanılıyor”

Trump, zirveden ayrılma kararının Macron’un öne sürdüğü nedenlerle ilgisi olmadığını belirtti. Açıklamasında, “Macron’un neden Washington’a döndüğüm hakkında en ufak fikri yok. Bu karar, ateşkesle değil, çok daha büyük bir konuyla ilgiliydi,” dedi.

Macron’un sürekli yanlış değerlendirmelerde bulunduğunu ima eden Trump, “Kasıtlı olsun ya da olmasın, Emmanuel her zaman yanılıyor,” diyerek eleştirisini sürdürdü.

Macron: ABD’den ateşkes teklifi geldi

Trump’ın bu sert açıklamasından önce, Fransa Cumhurbaşkanı Macron G7 sırasında yaptığı değerlendirmede, ABD’nin İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanması yönünde bir teklifte bulunduğunu belirtmişti. Macron, “Gerçekten de bir araya gelip görüşme teklifi var. Özellikle ateşkes sağlanması ve ardından daha geniş kapsamlı görüşmelerin başlatılması için bir teklif yapıldı,” demişti.

İsrail-İran gerilimi tırmanıyor

13 Haziran’da İsrail’in İran’daki askeri ve nükleer hedeflere düzenlediği kapsamlı saldırıların ardından iki ülke arasında tansiyon en üst düzeye çıktı. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı öldü. Toplam sivil kayıp ise 224 olarak açıklandı.

İran’ın balistik füzelerle yaptığı misilleme sonucu İsrail’de 24 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in saldırılarını kınadı ve taraflara itidal çağrısında bulundu.