Almanya, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Cenevre’de yapılacak yeni görüşmeler öncesi diplomasi vurgusu yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, diplomatik yolların askeri çatışmalardan çok daha etkili ve sürdürülebilir olduğunu söyledi.

İngiltere ve Fransa ile birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile masaya oturmaya hazırlanan Wadephul, “Cenevre’de yürütülecek bu temaslardan umutluyuz. Diplomatik müzakereler her zaman askeri çatışmalardan daha iyidir,” dedi.

Nükleer risk ve füze tehdidi endişesi

Wadephul, İran’ın nükleer silah geliştirme yönündeki faaliyetlerinden duydukları kaygıyı yineleyerek, sivil kullanımı aşan bir uranyum zenginleştirme süreci gözlemlediklerini ifade etti. Ayrıca İran’ın geliştirdiği füze programının Avrupa güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

“İsrail ile İran arasında çok hassas bir noktadayız. İran’ı bu programlardan vazgeçmeye ikna etmek için tüm diplomatik imkanları kullanacağız,” dedi.

“ABD ile tam koordinasyon içindeyiz”

Alman Bakan, bu sürecin Washington yönetimiyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü de belirtti. “Amerikalı dostlarımız bu süreci destekliyor. İran bu görüşmelere daha ciddi ve güvenilir bir yaklaşımla katılmalı,” şeklinde konuştu.

“Her fırsat değerlendirilmeli”

Almanya Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei da ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Cenevre’deki temasların her şeye rağmen önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

“Şu an olumlu bir sonuca ulaşmak zor görünüyor ama diplomasiyi tamamen dışlamak hata olur. En küçük fırsat bile barış için kullanılmalı,” dedi.

Frei, geçmiş deneyimlerin pek umut verici olmadığını kabul ederken, diplomatik kanalların açık tutulmasının gerektiğini vurguladı.