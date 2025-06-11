Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın üst düzey temsilcileri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin güvenliği gündemiyle Kaliningrad’da bir araya geldi.

Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda santralin mevcut durumu, nükleer güvenliğin sağlanması ve IAEA uzmanlarının sahadaki görev rotasyonları ele alındı.

Toplantının merkezinde güvenlik vardı

Görüşmelere, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev başkanlık etti. Rus heyetinde; Rostechnadzor Başkanı Aleksandr Trembitskiy, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’ndan temsilciler ile çeşitli güvenlik kurumlarının yöneticileri yer aldı.

Görüşmelerin odağında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli saldırıları nedeniyle tehdit altında bulunan Zaporojye NGS’nin nükleer güvenlik riskleri yer aldı.

Uzman rotasyonları ve üretim süreci masada

Toplantıda IAEA uzmanlarının santraldeki rotasyonları da gündeme geldi. Rus tarafı, bu süreçte personelin güvenliğinin birinci öncelik olduğunu vurguladı.

Rosatom Başkanı Likhachev ayrıca, Zaporojye Santrali’nin yeniden faaliyete geçmesi ve enerji üretimine dönmesi için yürütülen teknik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Grossi ise IAEA’nın uluslararası düzeydeki diplomatik temaslarını ve Zaporojye NGS’ye ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı.

Temaslar devam edecek

Toplantının ardından yapılan ortak değerlendirmede, taraflar görüşmeyi yapıcı ve şeffaf olarak nitelendirdi. Hem IAEA hem de Rusya tarafı, nükleer güvenlik konusundaki temasların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.