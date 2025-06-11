Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Kızılay’ın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, paylaşımında Kızılay’ın sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda toplumun ortak iyilik değerlerini taşıyan bir kurum olduğunu vurguladı.

“Kızılay, hepimizin iyilik hikayesidir” ifadesiyle başlayan mesajında Yılmaz şu sözlere yer verdi:

“Tam 157 yıldır ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya, insanlığın vicdanını yaşatmaya devam eden, dayanışmanın ve merhametin simgesi Türk Kızılay’ın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İyiliği şiar edinmiş köklü bir geleneğin bugünkü bayrak taşıyıcısı olan tüm gönüllülerini, çalışanlarını ve destekçilerini gönülden tebrik ediyorum.”

Türk Kızılay, 1868 yılından bu yana savaşlardan doğal afetlere, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Kuruluşunun 157. yılında da “insani yardım” alanındaki öncü rolünü sürdüren Kızılay, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor.