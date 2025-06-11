Büyükçekmece Belediye Meclisinde yapılan oylamada, Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, başkanlık görevine vekalet edecek isim belli oldu. CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Şahin, gizli oylama sonucu Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Meclis toplantısı, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan’ın başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

İlk iki turda sonuç çıkmadı, karar üçüncü turda verildi

Başkan vekilliği seçimi için CHP Grubu, Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin’i; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı’yı aday gösterdi.

Seçim, gizli oylama usulüyle yapıldı. İlk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda salt çoğunluk arandı ve 36 oyun 22’sini alan Ahmet Şahin, başkan vekilliğine seçildi.

Vekalet süreci Akgün’ün yokluğunda devam edecek

Ahmet Şahin, tutuklu bulunan Başkan Hasan Akgün’ün yokluğunda Büyükçekmece Belediyesi’ni yönetecek. Vekalet süreci, yasal süreç netleşene kadar devam edecek.

Seçim sonrası CHP cephesinden birlik ve yönetim istikrarı vurgusu yapılırken, belediye yönetiminde mevcut politikaların sürdürüleceği belirtildi.