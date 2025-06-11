Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde geçirdiği elektrik kazası sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ve 2 savcının görevlendirildiği, 12 kişinin ifadesine başvurulduğu ve 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Bilirkişi raporunda çarpıcı tespitler

Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan teknik rapor, olayda ciddi ihmallerin olduğunu ortaya koydu. Raporda yer alan kritik bulgular şöyle sıralandı:

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Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi eksikti.

Tüm metal ekipmanlarda korozyon kaynaklı paslanma vardı.

Kablolarda ve bağlantı yerlerinde su ile nem tespit edildi.

Havuz enerji odasındaki mevcut kaçak akım rölesi de korozyona uğramış ve işlevini yitirmişti.

Enerji odasının havuza olan mesafesi uluslararası güvenlik standartlarına uygun değildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Bakan Tunç, bilirkişi tespitlerinin soruşturma sürecini derinleştirdiğini ifade etti. Zeyrek’in ölümüne yol açan koşulların tüm yönleriyle araştırıldığını ve sürecin hukuk çerçevesinde titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Açıklamasının sonunda “Merhum Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.