Galatasaray’ın Süper Lig'de kazandığı 25. şampiyonluk, Senegal’in başkenti Dakar’da yaşayan taraftarlar tarafından büyük coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen etkinlikte sarı kırmızı bayraklar dalgalandı, marşlar söylendi.

Kutlamaya katılan Galatasaraylılar, 30 metrelik dev kulüp bayrağının büyükelçilik binasına asılmasıyla başlayan etkinlikte şarkılar söyleyip dans ederek sevinçlerini paylaştı.

Büyükelçi Sağman: Bu coşkuyu birlikte yaşamak çok güzel

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, kutlama sırasında yaptığı açıklamada, “Bu coşkuyu birlikte paylaşmak çok güzel. Büyükelçiliğimizi sarı kırmızı renklerle donattık. Senegal’den tüm Galatasaray camiasına sevgi gönderiyoruz.” dedi.

"5. yıldızımızı büyük gururla kutluyoruz"

Galatasaray Kongre Üyesi ve iş insanı Aşkın Demir de etkinlikte söz aldı. “Geçen yıl kutlamamızı Senegal’in en büyük heykelinin önünde yapmıştık. Bu yıl evimizdeyiz; büyükelçiliğimizin bahçesindeyiz. Dursun Başkan’ın da dediği gibi, başkaları 4. yıldızı takamadan biz 5. yıldızı taktık. İnşallah 6. yıldızı da göreceğiz.” dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük ise, “Şampiyonluğumuzu dünyanın bir ucunda, kıtalar ötesinde Türk toprağında kutlamak gurur verici. Galatasaray’a gönül veren herkesle bu başarıyı kutlamaktan mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Senegalli fenomen Musti Kusti de kutlamaya katıldı

Senegal’de “Musti Kusti” adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Moustapha Ndiaye de kutlamaya katılanlar arasındaydı. Galatasaray’ın çocukluk aşkı olduğunu belirten Ndiaye, tatil için Dakar’da bulunduğu sırada böyle bir kutlamaya denk gelmekten büyük sevinç duyduğunu söyledi.

Taraftarlardan Muhammed Burak Kutluğ ise, “Uzakta olsak da kalbimiz Galatasaray’la birlikte atıyor. 5. yıldızımız hayırlı olsun.” diyerek duygularını dile getirdi.