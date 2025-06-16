Boluspor Kulüp Başkanı Mahmut Alan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı mesajlar verdi. Alan, kulübün değeriyle örtüşmeyen düşük bedelli sponsorluklara kapıların kapandığını açıkladı.

“Boluspor büyük bir camia. Üç-beş milyon liraya ne önüne ne arkasına reklam yazdırmayacağız. Bu dönem kapanmıştır,” diyen Alan, sponsorluk konusunda yeni bir yaklaşım sergileyeceklerini vurguladı.

“Savaş Abak döneminin katkılarını yok sayamayız”

Kongre sonrası yoğun bir tempo ile çalışmalara başladıklarını belirten Alan, menajerler, futbolcular ve federasyon temsilcileriyle temas halinde olduklarını söyledi.

Önceliklerinin mali istikrarı sağlamak olduğunu vurgulayan Alan, “Savaş Abak ve yönetiminin tesisleşme ve sportif başarı konusunda önemli katkıları oldu. Bu emekleri görmezden gelemeyiz,” dedi.

“Kayyum lafı bu kulübe yakışmaz”

Boluspor’un geçmişiyle Türkiye futboluna damga vuran bir kulüp olduğunu hatırlatan Alan, kendileri göreve talip olmasaydı kulübe kayyum atanabileceğini belirtti. “1965’te kurulmuş bu güzide kulübe ‘kayyum atandı’ denmesine içim el vermezdi,” dedi.

“Altyapı bizim önceliğimiz”

Alan, altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Altyapıda ciddi sorunlar var. Sponsorlukları tamamlayıp bu sorunları çözeceğiz. Amacımız Bolu’nun en az iki çocuğunu A takıma kazandırmak,” ifadelerini kullandı.

“Top koşturmayacağım, yönetimim güçlü”

Kendisinin futbol yöneticiliği konusunda yeni olduğunu kabul eden Alan, eleştirilere de cevap verdi: “Bu işin sahada top koşturmakla ilgisi yok. Yönetimimde hem iş dünyasından hem de futboldan anlayan çok kaliteli isimler var. Benim listemde boş adam yok.”