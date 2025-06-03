Gelecek sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan’ı getirdiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adamla yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için camiamızın yakından tanıdığı, Ankaragücü ruhunu her daim sahaya yansıtan Sayın Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalamıştır” denildi.

Küme düşmesine rağmen güven tazelendi

Mustafa Kaplan, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Ankaragücü’nün başına geçmiş ve takımı son 3 maçta galibiyete taşımıştı. Ancak bu seri takımın ligde kalması için yeterli olmamış, Ankaragücü Trendyol 1. Lig’e veda etmişti.

Buna karşın yönetim, Kaplan’ın ortaya koyduğu performansı ve takıma olan bağlılığını dikkate alarak yola devam kararı aldı. Bu karar, teknik açıdan olduğu kadar, kulüp kültürüne sahip çıkan bir tercihi de yansıtıyor.

Hedef yeniden yükselmek

Yeni sezonda 2. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü, hedefini bir üst lige çıkmak olarak belirledi. Mustafa Kaplan’ın bu doğrultuda hem futbolcu gelişimi hem de takım disiplini açısından önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Kulüp yönetimi, erken alınan bu teknik direktör kararının, transfer ve kamp sürecinde planlamayı kolaylaştıracağını belirtiyor. Taraftarlar da sosyal medyada yapılan yorumlarla Kaplan’a destek mesajları gönderiyor.