Paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca, şimdiye kadar elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıların ardından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunlarına katılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği bulunan 21 yaşındaki sporcu, yüzmeye başladığı günden bu yana azmiyle örnek oluyor.

Fizyoterapiden yüzme havuzuna uzanan bir başarı hikayesi

Küçük yaşlarda sürekli fizyoterapi tedavisi gören Kolayca, bu süreçten sıkıldığı için 9 yaşında yüzmeye başladı. Kısa sürede yarışmalara katılmaya başlayan başarılı sporcu, 12 yıllık kariyerine 70 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği ve dünya şampiyonluğu sığdırdı.

2022’de Fransa’da düzenlenen ve 64 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katıldığı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 200 metre karışıkta dünya şampiyonu, 50 metre kelebekte ise dünya üçüncüsü olan Kolayca, 2019’da Belarus’ta Avrupa ikincisi olarak da adını duyurdu.

“Fizyoterapiden kaçarken hayalim oldu”

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Kolayca, yüzmeye başlangıç sürecini şu sözlerle anlattı:

“Küçükken her gün fizyoterapiye gidiyordum, çok sayıda ameliyat geçirdim. Bu süreçten sıkıldığım için yüzmeyi denemek istedim. 6 ay içinde yarışmalara girdim. Şimdiye kadar denemediğim tek şey olimpiyat kaldı. Hedefim Los Angeles 2028’de ülkemi temsil etmek.”

Olimpiyat için haftanın 6 günü antrenman

Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kolayca, antrenörü Çetin Arslan eşliğinde haftanın 6 günü, günde 2,5 saat antrenman yapıyor. Beslenme ve kondisyon programlarıyla süreci desteklediklerini belirten Arslan, “Melda çok yetenekli ve kararlı. Hedefimiz, önce Avrupa Şampiyonası, sonra olimpiyat kotası” dedi.

Yüzme kariyerinde yeni zirveler hedefliyor

Melda Kolayca, 100 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye rekorlarını elinde bulunduruyor. Şimdi ise gözünü Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na dikmiş durumda. Yüzme sayesinde hayata daha güçlü tutunduğunu belirten Kolayca, “Her kulaç yeni bir hedef, her yarış bir adım daha ileri demek” diyor.