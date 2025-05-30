İspanyol devi Real Madrid, uzun süredir gündeminde olan transferi resmiyete kavuşturdu. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Liverpool’un İngiliz sağ beki Trent Alexander-Arnold, 6 yıllık sözleşmeyle Real Madrid’e transfer oldu.

26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2031'e kadar Real Madrid forması giyecek. Transferin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Dünya Kupası’nda sahaya çıkacak

Alexander-Arnold, haziran ve temmuz aylarında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası’nda da Real Madrid kadrosunda yer alacak. Böylece yeni takımındaki ilk resmi maçlarına bu prestijli turnuvada çıkması bekleniyor.

Kariyeri başarılarla dolu

Futbola başladığı kulüp olan Liverpool’da altyapıdan yetişen Alexander-Arnold, İngiliz ekibiyle önemli başarılara imza attı.

1 UEFA Şampiyonlar Ligi

2 Premier Lig şampiyonluğu

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

1 UEFA Süper Kupa

gibi önemli kupaların kazanılmasında büyük rol oynadı.

Dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor

Modern futbolun en etkili sağ beklerinden biri olarak kabul edilen Alexander-Arnold, özellikle hücuma katkısı ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Real Madrid’in, oyuncuyu hem savunma hem oyun yapısı açısından stratejik bir hamle olarak kadrosuna dahil ettiği değerlendiriliyor.