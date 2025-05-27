Kadın Sutopu Milli Takımı, 2025 yılı Slovakya Kupası’nda oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, millilerin turnuvada ortaya koyduğu performans takdirle karşılandı.

Dört maç, dört galibiyet

Turnuvada ev sahibi Slovakya ve Ukrayna ile ikişer kez karşılaşan milliler, şu skorlarla galibiyete ulaştı:

🏅 Türkiye 10 – 8 Slovakya

🏅 Türkiye 14 – 12 Slovakya

🏅 Türkiye 13 – 8 Ukrayna Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu İçeriği Görüntüle

🏅 Türkiye 13 – 7 Ukrayna

Bu sonuçlarla milli takım turnuvayı 4’te 4 yaparak tamamladı ve kupayı kaldıran taraf oldu.

Turnuvanın yıldızı: Dilara Buralı

Slovakya Kupası’nda “En Değerli Oyuncu” ödülü de Türkiye’ye geldi. Turnuva organizatörleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bu ödül milli sporcu Dilara Buralı’ya verildi. Genç oyuncu, hem savunma hem hücum hattındaki katkısıyla öne çıktı.

Türk sutopusu yükselişte

Kadın Milli Takım’ın bu başarısı, Türk sutopusu adına uluslararası alandaki yükselişi destekleyen bir gelişme olarak görülüyor. Federasyon yetkilileri, bu tür organizasyonlarda alınan sonuçların, genç sporcular için ilham verici olduğunu belirtti.