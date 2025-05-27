Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şehirleri nitelikli yatırımlarla buluşturmayı hedefleyen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Grand Ankara Otel’de “Ortak Vizyon, Yenilikçi Dönüşüm” temasıyla düzenlenen Uluslararasılaşma Akıllı Uzmanlaşma Konferansı’nda konuşan Bakan Kacır, yeni dönemde kalkınmanın merkezden değil, yerelin potansiyelinden besleneceğini vurguladı. Kacır’a göre hedef, kalkınmada kapsayıcılığı güçlendirmek ve bölgeler arası dengeyi sağlamak.

“Kalkınma yerelde başlar”

Bakan Kacır, yeni dönemin kalkınma anlayışında şehirlerin sosyal yapısı, üretim kapasitesi ve beşeri sermayesinin esas alınacağını söyledi. Her bölgenin her şeyi yapmaya çalışması yerine, güçlü olduğu alanlarda derinleşmesinin teşvik edileceğini belirtti.

Bu doğrultuda geliştirilen “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” ile şehirlerin özgün potansiyellerini harekete geçirecek projeler desteklenecek. Programın, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda şekillendiği ve 26 kalkınma ajansı ile 4 bölge kalkınma idaresi eliyle yürütüleceği açıklandı.

Teşvikler yeni yatırımları bölgelere çekecek

Kacır, kalkınmayı yalnızca finansal araçlarla değil, sektörel uzmanlığı geliştirecek ve üretim gücünü yerelde yoğunlaştıracak stratejilerle desteklediklerini söyledi. 56 ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmuş olması da bu yaklaşımın bir parçası olarak öne çıkıyor.

“Rekabetçi Sektörler Programı” ile şehirlerin stratejik yetkinlik alanlarına odaklanan test ve analiz altyapıları oluşturduklarını belirten Kacır, her bir ilin kendi başarı hikayesini yazması için gerekli zeminin oluşturulacağını dile getirdi.

AR-GE ve teknoloji yatırımları artıyor

Konferansta Türkiye’nin AR-GE yatırımlarındaki büyüme de gündeme geldi. Son 22 yılda yıllık ihracatın 36 milyar dolardan 265 milyar dolara çıktığını hatırlatan Kacır, AR-GE harcamalarının 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini ve bunun üçte ikisinin özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi gibi destek mekanizmalarının stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi sürecinde önemli rol oynadığını belirten Bakan, bu yatırımların bölgesel kalkınmaya yansıması için Yerel Kalkınma Hamlesi’nin kritik önemde olduğunu ifade etti.

Akıllı uzmanlaşma modeli sahada uygulanıyor

AB destekli projelerle yerel yönetimlerin kapasitesini artırdıklarını ve üç pilot bölgede “akıllı uzmanlaşma stratejileri” geliştirdiklerini kaydeden Kacır, bu modellerin 81 ile yaygınlaştırılması için gerekli rehberlik çalışmalarının da tamamlandığını söyledi.

Son olarak, “Her bölgemizin markalaşması ve kendi alanında lider hale gelmesi için gereken tüm adımları atacağız. Türkiye’nin her köşesi kalkınma hikâyesinin parçası olacak,” açıklamasını yapan Kacır, programın yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.