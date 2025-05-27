Çin’in başkenti Pekin’de, 21–27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası ve 1 Haziran Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen özel bir etkinlikte, Çinli davetlilere geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Rezidansta kültür ve lezzet buluşması

Büyükelçilik Rezidansı’nda gerçekleşen kahvaltı davetine, Çinli medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuklara simit, açma, peynir çeşitleri, reçeller ve Karadeniz mutfağından mıhlama ikram edildi. Türk çayı ve Türk kahvesi de sofralarda yer aldı.

Öztürk: “Kahvaltı bizde bir buluşma kültürüdür”

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Gözde Öztürk, konuşmasında kahvaltının Türk kültüründeki özel yerine değindi:

“Kahvaltı, Türk halkı için sadece bir öğün değil; aileyle, sevdiklerle geçirilen değerli bir zamandır. Aceleye gelmez, paylaşılır ve keyiflidir.”

“Sıfır atık” mesajı ve kültürel miras vurgusu

Etkinliğin aynı zamanda gıda israfına karşı farkındalık oluşturmayı da hedeflediğini belirten Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “sıfır atık” hareketinin Türkiye genelinde benimsendiğini vurguladı.

Türkiye ve Çin mutfaklarında benzerlikler

Türkiye ile Çin’in İpek Yolu’nun iki ucundaki kadim medeniyetler olduğunu hatırlatan Öztürk, iki ülkenin sofra kültürleri, paylaşım anlayışı ve misafirperverlik gelenekleri arasında dikkat çekici benzerlikler bulunduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Türk mutfağını ve kahvaltı kültürünü tanıtan videolar izletildi, elçilik personeli konuklarla birebir sohbet ederek kahvaltı alışkanlıkları üzerine bilgi alışverişinde bulundu.