Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde, genç sporcular Karadeniz’in güçlü dalgalarına karşı kürek çekiyor, yelken açıyor. Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü çatısı altında bir araya gelen gençler, hem sporla iç içe büyüyor hem de yarışmalarda büyük başarılar elde ediyor.

Karadeniz’de spor kültürü güçleniyor

Doğası, yaylaları ve turizmiyle öne çıkan Trabzon, artık su sporlarıyla da dikkat çekiyor. Kentte yelken, kano, tüple dalış ve rüzgar sörfü gibi branşlar her geçen yıl daha fazla genç tarafından tercih ediliyor. Özellikle Beşikdüzü’nde gençler sabah saatlerinde limandan ayrılıp gün boyunca denizde antrenman yapıyor.

Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gürhan Zengin, su sporları faaliyetlerine 2017’de başladıklarını belirterek, “Kano, yelken, tüple dalış ve rüzgar sörfü branşlarında 130’a yakın lisanslı sporcu yetiştirdik. Yarışmalarda derece alan birçok sporcumuz var,” dedi.

“Deniz artık sadece balıkçılık değil”

Zengin, yaz spor okulları sayesinde ilginin arttığını belirtti. “Karadeniz’de deniz kültürü çoğunlukla balıkçılıkla sınırlıydı. Biz bu algıyı kırmak ve yeni bir denizcilik kültürü oluşturmak istiyoruz. Gençler artık denizi seviyor, benimsiyor,” dedi.

Zengin ayrıca, sporun yaşı olmadığını ve eğitimci kimlikleriyle gençlere rehberlik etmekten mutluluk duyduklarını vurguladı.

Eğitmenler eski sporculardan yetişiyor

Kulübün antrenörü Bayram Serhat Han Dilli de su sporlarına 10 yıl önce sporcu olarak başladığını, son 4 yıldır eğitmenlik yaptığını söyledi. “Kendi yetiştiğim yerde şimdi başkalarını yetiştiriyorum. Bu döngü çok kıymetli. Hem öğretiyoruz hem gelişiyoruz,” dedi.

Avrupa hedefiyle yola devam

Kulüp artık sadece Türkiye yarışmalarıyla yetinmiyor. Dilli, "Avrupa’ya sporcu göndermek istiyoruz. Her yıl daha iyiye gidiyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Sporcu Sudenaz Aydın: “Sporcu olup eğitmenlik yapıyorum”

Kulüp sporcularından Sudenaz Aydın, 2020’den beri kano yaptığını ve Türkiye ikinciliği ile üçüncülüğü kazandığını söyledi. Aynı zamanda eğitmenlik yapan Aydın, “Spor hayatımı sürdürürken öğrendiklerimi gençlere aktarıyorum. Bu beni mutlu ediyor,” dedi.

Beşikdüzü’ndeki bu su sporları hareketi, Karadeniz’in sadece doğayla değil sporla da iç içe bir destinasyona dönüşmesini sağlıyor. Gençler denizi keşfederken, başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırıyor.