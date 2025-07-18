Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden “yatırım danışmanlığı” adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 38 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

235 kişiyi 2,5 milyar lira dolandırdılar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, şüpheliler sosyal medya reklamları üzerinden ulaştıkları vatandaşları “yüksek kazanç” vaadiyle kandırdı. 235 kişiyi dolandırdığı tespit edilen şebekenin, toplamda 2 milyar 582 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

11 ilde sabah baskını

Aydın merkezli operasyonda, İstanbul, İzmir, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, Sinop ve Niğde'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Gözaltına alınan 38 şüphelinin, ifadeleri alınmak üzere Aydın’a götürüldüğü ve soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.