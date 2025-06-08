Sakaryaspor Kulübü’nde düzenlenen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa tek aday olarak katılan Muhammet Kıratlı seçildi. Mevcut başkan Cumhur Genç, aday olmayarak görevini devretti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda yapılan genel kurulda yönetim kurulu mali ve idari açıdan ibra edildi. Kongrede söz alan Cumhur Genç, görev süresini değerlendirerek, "Sakaryaspor olarak belki finaller kaybettik ama Sakaryaspor ruhunu kaybetmedik," dedi.

Genç, görev süresi boyunca kalıcı gelir kaynakları oluşturamadıklarını belirtti ve yeni yönetime başarılar diledi.

"Ekonomik özgür bir Sakaryaspor hedefliyoruz"

Başkan seçilen Muhammet Kıratlı, yaptığı konuşmada Sakaryaspor'un geçmişine ve misyonuna vurgu yaptı. “1965’ten bu yana şehrimizin en büyük markası olan Sakaryaspor’un başarısı için buradayız. Ekonomik anlamda bağımsız, altyapıya önem veren bir yapı kurmayı hedefliyoruz,” dedi.

Kıratlı, Sakarya’nın öz evlatlarını yetiştirerek ülke futboluna kazandırmak istediklerini belirtti. Ayrıca, şehirdeki tüm paydaşlarla birlik içinde hareket edeceklerini ve "futbol aklını önde tutan" bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade etti.

Teşekkür ve birlik mesajı

Yeni başkan Kıratlı, önceki yönetim kuruluna ve Cumhur Genç’e teşekkür ederken, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve destek veren sivil toplum kuruluşlarına da şükranlarını sundu.

Yeni yönetim kurulu belli oldu

Muhammet Kıratlı başkanlığındaki yeni Sakaryaspor yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Rahmi Şengül, Orhan Şeşen, Ekrem Seçgin, Fatih Aygün, Fatih Duman, Halil Boğaçayır, Ensar Ekşi, Günay Yücel, Nizamettin Sarı, Fırat Gözcan, Hasan Genç, Kürşat Ergezen, Mesut Büyükarslan, Hüseyin Haldızoğlu, Kenan Demir, Yusuf Aksa, Hayrettin Karaarslan, Anıl Çalışkan, Sinan Panda, Serdar Şengöz, Faruk Parlak, Muhammet Arabacı, Resul Uzunoğlu, Mehmet Yaşar Demirel, Murat Filizfidanoğlu.