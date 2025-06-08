İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Rusya–Ukrayna görüşmelerinde üzerinde uzlaşıya varılan esir değişimi ve cenaze teslimi adımları askıya alındı. Rusya, Ukrayna’nın süreci “beklenmedik şekilde” durdurduğunu duyurdu.

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, 6 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde 6 bin askerin cenazesinin teslimi ve genç, hasta askerlerin değişimi konusunda anlaşma sağlandığını hatırlattı.

Rusya: İlk teslimatlar başladı, Ukrayna gelmedi

Medinskiy, ilk etapta 1212 Ukraynalı askerin dondurulmuş cenazesinin takas noktasına gönderildiğini belirtti. Geri kalanların da yolda olduğunu ifade eden Medinskiy, “Ayrıca ağır yaralı ve 25 yaş altı 640 Ukraynalı esirin bilgilerini paylaştık,” dedi.

Ancak Ukrayna’nın belirlenen tarihte ve yerde bulunmadığını vurgulayan Medinskiy, “Ukrayna tarafı süreci beklenmedik şekilde belirsiz süreyle erteledi. Takas grubunu göndermediler. Gerekçeleri ise ciddiyetten uzak,” açıklamasını yaptı.

“Her iki taraftan da 1200 asker evine dönebilirdi”

Rus heyetinden yapılan açıklamada, planlanan esir takası sürecinin sadece insani değil, iki ülkenin asker yakınları açısından da kritik olduğu vurgulandı. “Her iki taraftan da 1200 asker evine dönebilirdi. Bu hak onlara tanınmalı,” çağrısı yapıldı.

Zorin: Anlaşmaya sadığız, hazırız

İstanbul’daki heyette yer alan Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin de sürece ilişkin konuştu. “Biz anlaşmaya uyuyoruz. Tüm hazırlıkları tamamladık. Süreci başlatmak için Ukrayna’nın karar vermesini bekliyoruz,” dedi.

Frigorifik araçlar Bryansk bölgesinde bekliyor

Rus basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna tarafına teslim edilmek üzere hazırlanan cenazeleri taşıyan araçlar Rusya'nın Bryansk bölgesinde bekliyor. Ancak Ukrayna’dan sürece dair yeni bir açıklama henüz yapılmadı.

Taraflar arasındaki insani müzakerelerin askıya alınması, savaşın daha da karmaşık bir boyut kazanabileceği yorumlarına neden oldu.