Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da üç ilçeyi birleştiren Bağcılar Millet Bahçesi’ni sosyal medya üzerinden tanıttı. Yeni yaşam alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için kapılarını açtı.

İstanbul’un en kalabalık yerleşim alanlarından biri olan Bağcılar’da TOKİ tarafından inşa edilen millet bahçesi, hem konumu hem de sunduğu sosyal olanaklarla dikkat çekiyor. Esenler, Güngören ve Bağcılar’ın birleşim noktasında yer alan bu yeşil alan, toplam 60 bin metrekarelik bir alana sahip.

“Bugün ne yapmalı?” diyenlere yeşil bir yanıt

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…” ifadelerine yer verdi. Paylaşımda, bahçeye ait görüntüler ve kullanıcı deneyimlerine de yer verildi.

TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, projenin özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelere hitap ettiğini belirtti. “Bu üç ilçenin kesiştiği noktada böyle bir alan büyük ihtiyaçtı. Artık vatandaşlar burada nefes alabilecek,” dedi.

Ağaçlarla çevrili, spor ve kültürle donatıldı

Bağcılar Millet Bahçesi’nde 2 bin 30 farklı türde ağaç yer alıyor. Yürüyüş yolları, spor alanları, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, kafeterya ve bir de kütüphane bulunuyor. Bahçe, farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal donatılarıyla sadece bir park değil, bir yaşam alanı sunuyor.

Güvenli ve ulaşılabilir bir sosyal alan

Görüşlerine yer verilen üniversite öğrencisi Azra Balcı, “Millet bahçeleri özellikle bizim yaş grubumuz için hem güvenli hem de şehir içinde rahat nefes alabileceğimiz alanlar sunuyor,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İstanbul’un yoğun yapılaşması içinde giderek artan yeşil alan ihtiyacına çözüm olarak geliştirilen millet bahçeleri, şehir yaşamında doğayla bağ kurmak isteyenler için alternatif bir durak haline geliyor.