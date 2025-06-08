Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısında 64 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırının Moskova dahil yedi farklı bölgeyi kapsadığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın 8 Haziran sabahı yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna gece boyunca insansız hava araçlarıyla Rus topraklarına yönelik yoğun bir saldırı girişiminde bulundu. Açıklamada, saldırının yerel saatle 23.00’te başladığı ve sabah 09.30’a kadar sürdüğü belirtildi.

İHA’lar Moskova ve çevresini hedef aldı

Bakanlık, 61 İHA’nın gece saatlerinde, 3 İHA’nın ise sabah saat 09.00 ile 09.30 arasında Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Hedef alınan bölgeler arasında Moskova'nın yanı sıra Bryansk, Belgorod, Kaluga, Tula, Oryol, Kursk ve ilhak edilen Kırım bulunuyor.

Bu kapsamlı saldırı sonrası Rus güvenlik birimleri alarm durumuna geçerken, savunma sistemlerinin birçok bölgeyi aktif şekilde koruduğu ifade edildi.

Havalimanlarında uçuşlara kısıtlama

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), saldırı nedeniyle ülkedeki bazı havalimanlarında geçici uçuş kısıtlamaları uygulandığını duyurdu. Kısıtlamaların güvenlik gerekçesiyle alındığı ve gerekli kontroller tamamlanana kadar süreceği bildirildi.

Moskova’da enkaz çalışmaları sürüyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, düşürülen bazı İHA’ların parçalarının başkentin çeşitli noktalarına düştüğünü söyledi. Sobyanin, bu bölgelerde uzman ekiplerin gerekli inceleme ve temizlik çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta özellikle son aylarda yoğun hava saldırılarına maruz kaldığı bilinirken, bu son saldırı girişimi Ukrayna’nın Rus topraklarındaki hedeflere yönelik baskısını artırdığını gösteriyor.