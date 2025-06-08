Van’da etkileyici manzarasıyla öne çıkan Muradiye Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverlerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisiyle bölgede yoğunluk yaşandı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde yer alan Muradiye Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte çevresini saran yeşil örtü ve metrelerce yükseklikten akan serin sularıyla ziyaretçileri büyüledi. Havanın ısınmasıyla canlanan doğa, hem Vanlıları hem de çevre illerden gelen turistleri şelaleye çekti.

Bayramda doğayla iç içe tatil keyfi

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, şelalede yürüyüş yapıp, doğayla baş başa vakit geçirdi. Asma köprüde ve şelale önünde bol bol fotoğraf çeken ziyaretçiler, serin havanın ve doğanın tadını çıkardı.

Malatya’dan Van’a gelen Emine Çavdar, şelalenin doğasına hayran kaldığını belirtti. “Dün Akdamar Adası’ndaydık, bugün de Muradiye Şelalesi’ni ziyaret ettik. Beklediğimden daha güzel. Doğası muhteşem, havası tertemiz. Bayram dolayısıyla kalabalık ama buna rağmen çok huzurlu bir yer. İyi ki gelmişiz,” dedi.

Yabancı turistler de büyülendi

ABD’den gelen 22 kişilik turist grubunu Van’a getiren tur rehberi Ozan Korkmaz ise, misafirlerin Muradiye Şelalesi’ne hayran kaldığını söyledi. “Getirdiğimiz yabancı turistler burada manzaraya karşı çay içti, doğanın tadını çıkardı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen şelale, yabancıların da ilgisini çekiyor. Bayram yoğunluğu nedeniyle bugün oldukça kalabalık. Bu doğal güzelliği görmek isteyenler her fırsatta buraya geliyor,” diye konuştu.

Van turizmine katkı sağlıyor

Muradiye Şelalesi, yılın dört mevsimi sunduğu manzarayla Van’ın en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Bayram gibi özel dönemlerde artan ilgi ise bölge esnafına da ekonomik katkı sağlıyor. Uzmanlar, doğa turizmine olan bu ilginin sürdürülebilirlik açısından da önem taşıdığını belirtiyor.