Eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen, 19 Temmuz Cumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden Öymen için bugün hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hem de CHP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi.

TBMM’deki resmi törenin ardından CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen veda programına ailesi, partililer ve siyasetin önde gelen isimleri katıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Altan Öymen’in hayatından kesitler içeren bir video gösterildi.

Özgür Özel: “Ayakta çiçek açan bir ağaç gibi öldü”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende yaptığı konuşmada Altan Öymen’i "yaşayan bir hafıza, bir ansiklopedi" olarak tanımladı. Öymen’in partiye olan bağlılığının ve entelektüel birikiminin her zaman örnek olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ağaçlar genelde kuruyarak ölür ama o ayakta, yeşermeye devam ederek öldü. Son köşe yazısını 9 Haziran’da yazdı. İki hafta önce miting sonrası arayıp değerlendirme yaptı. Ayakta duran, çiçek açan, meyve veren bir ağaç gibiydi.”

Özel, genel başkan olmadan önce ve sonra Öymen’e sık sık danıştığını, onun rehberliğinin kendisi için her zaman değerli olduğunu vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: “Feleğin çemberinden geçmiş bir bilgeydi”

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Altan Öymen’i, "CHP tarihini en iyi bilen bilge bir siyasetçi" olarak tanımladı. Gazeteci kimliğiyle de topluma yön verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Onu rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Aslı Öymen: “Babama layık konuşmayı hazırlayamadım”

Törende konuşan Altan Öymen’in kızı Aslı Öymen ise duygusal anlar yaşattı. Hazırlıksız çıktığını belirten Öymen, babasının her zaman planlı ve özenli olmayı öğütlediğini söyledi. Konuşmasında CHP çatısı altındaki dayanışma duygusuna da vurgu yapan Öymen, katılan herkese teşekkür etti.

Altan Öymen yarın İstanbul’da defnedilecek

Cenaze töreninin ardından Altan Öymen’in naaşının, 22 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği açıklandı.

Törene CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile çok sayıda milletvekili ve partili katıldı.