Sağlık Bakanlığı, yaşlı bireylerin daha sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürmesi için “Sağlıklı Yaşlanma” adıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında hem bireysel hem de aile bazlı sağlık destekleri sunulacak.

Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin yaşlı nüfusuna duyduğu saygı ve bağlılığın bu çalışmanın temel motivasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Yeni programla, yaşlı bireylerin yalnızca hastalıklarla değil, sağlıklı bir yaşam süreciyle de desteklenmeleri amaçlanıyor.

“İnsanlar yaşlandıkça sağlıklı kalmanın yollarını bilmeye ve uygulamaya ihtiyaç duyuyor. Bu program da tam olarak bunu sağlayacak” diyen Memişoğlu, sağlıklı yaşlanmanın eğitimle destekleneceğini belirtti.

Evden çıkamayan yaşlılar için hizmet eve taşınıyor

Sağlık Bakanlığı, yıllardır sürdürülen evde sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletti. Özellikle 80 yaş üstü bireyler ve yatağa bağımlı hastalar, artık ilaç ve sağlık belgelerine evlerinden çıkmadan ulaşabilecek.

“Hastaneye gitmesi riskli olan vatandaşlarımızı evlerinde destekliyoruz” diyen Memişoğlu, bu hizmetlerin yalnızca yaşlı bireyler için değil, onlara bakan aile fertleri için de büyük kolaylık sağladığını dile getirdi.

Dijital sistemle sağlık takibi daha kolay

Geliştirilen elektronik sistem sayesinde hastaların rapor süreleri sistem tarafından önceden tespit ediliyor. Bu sayede hem rapor yenileme işlemleri zamanında yapılıyor hem de hastaların hastaneye gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Memişoğlu, “Raporlar bitmeden işlemler tamamlanıyor. Yaşlılarımızı randevu ve belge işlemleriyle yormuyoruz” dedi.

Yaşlı bireylerin yakınları da unutulmuyor

Program yalnızca yaşlı bireyleri değil, onlara bakım sağlayan yakınlarını da kapsıyor. Sağlık Bakanlığı, yaşlı bireylerle ilgilenen aile bireylerine rehberlik ve psikososyal destek sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık veriyor.

Yeni dönemde yaşlılara yönelik eğitim programları, sağlık taramaları ve bilinçlendirme kampanyaları ile toplum genelinde sağlıklı yaşlanma bilinci oluşturulması hedefleniyor.