Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü, Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Doğal güzelliği ve yapılan çevre düzenlemeleri sayesinde ziyaretçi sayısında dikkat çeken bir artış yaşanıyor.

Yaz aylarında yemyeşil doğasıyla büyüleyen göl, bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler için cazip bir rota oldu.

Piknik, yürüyüş ve doğa manzarası bir arada

Doğal sit alanı olarak korunan Gaga Gölü, ziyaretçilerine hem doğa yürüyüşü yapma hem de ailece piknik keyfi yaşama imkanı sunuyor. Göl çevresine kurulan seyir terasları ve dinlenme alanları, tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, bölgeye yapılan yatırımların ardından Gaga Gölü’nün kent turizmi açısından önemli bir değer kazandığını ifade etti.

“Kent turizmine büyük katkı sağlıyor”

Toparlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gaga Gölü doğal güzelliği ve zengin bitki örtüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Bayram süresince yoğun ziyaret alıyoruz,” dedi.

Gölün yalnızca Ordu’dan değil, çevre illerden gelen tatilciler tarafından da tercih edildiğini belirten Toparlak, bölgenin yaz aylarında daha da canlanacağını söyledi.

Havadan görüntülendi

Ziyaretçi yoğunluğu artan Gaga Gölü, dron ile havadan da görüntülendi. Gölün çevresini saran yeşil örtü ve doğayla uyumlu yapıların bütünlüğü, doğal bir tabloyu andırıyor.

Ordu’nun saklı güzelliklerinden biri olan Gaga Gölü, Kurban Bayramı tatilinde huzur arayanların vazgeçilmez noktalarından biri haline gelmiş durumda.