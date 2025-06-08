ABD'nin Los Angeles kentinde, düzensiz göçmenlere yönelik baskınları protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki gerilim tırmanırken, Trump yönetimi kentte asayişi sağlamak üzere Ulusal Muhafız gönderme kararı aldı.

Gösteriler ikinci gününe girerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Fox News’e yaptığı açıklamada, "Güvenliği sağlamak için bu gece itibarıyla Ulusal Muhafızlar devreye giriyor" dedi.

Göçmen baskınları protestoları tetikledi

Geçtiğimiz hafta ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi) ekiplerinin düzenlediği operasyonlara karşı başlayan protestolar, Los Angeles'ın çeşitli bölgelerinde hızla yayıldı.

Göstericiler, sınır politikalarını ve federal baskınları hedef alırken, bazı noktalarda polisle sert çatışmalar yaşandı. Homan, “Kentte mutlak güvenlik sağlanacak” diyerek müdahalenin sertleşebileceğinin sinyalini verdi.

Beyaz Saray: Şiddete sıfır tolerans

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yazılı açıklamasında, California eyalet yetkililerini suçlayarak, "Vatandaşlarını koruma görevlerini terk ettiler" ifadelerini kullandı.

Leavitt, Trump’ın 2 bin Ulusal Muhafızın görevlendirilmesine onay verdiğini belirterek, "Özellikle kolluk güçlerine yönelik şiddet olaylarına karşı sıfır tolerans uyguluyoruz" dedi.

Pentagon’dan güvenlik alarmı

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise yaptığı açıklamada, protestoları “ulusal güvenlik tehdidi” olarak tanımladı. ICE ve federal güçlere yönelik saldırıların, suç işlemiş yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemek amacı taşıdığını belirten Hegseth,

“Şiddet ve kaos tolere edilmeyecek” dedi.

Hegseth, Camp Pendleton üssünde konuşlu deniz piyadelerinin yüksek alarm durumuna geçirildiğini, gerekli görülmesi halinde devreye alınacaklarını kaydetti.

Newsom’dan sert tepki: “Güvenlik bahanesiyle sahne kuruyorlar”

California Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump’ın Ulusal Muhafız kararını eleştirdi. Kararın güvenlik eksikliğiyle değil, "gösteri oluşturma" amacıyla alındığını savunan Newsom, şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu:

“Onlara istediklerini vermeyin. Şiddete başvurmayın. Barışçıl kalın.”

Beyaz Saray protestoları “isyan” olarak tanımladı

Trump’ın başdanışmanı Stephen Miller ise olayları “ABD’ye karşı bir isyan” olarak tanımladı ve müdahalenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Kent genelinde ICE operasyonlarına karşı başlayan gösterilerin yeni müdahale kararlarıyla daha da büyüyebileceği öngörülüyor. Güvenlik güçlerinin, yeni emirlerle daha sert adımlar atması bekleniyor.