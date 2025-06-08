Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emzirme ödeneği kapsamında 2024 yılında annelere yönelik toplam 357 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin annelere sağladığı sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi. Işıkhan, “Her doğum için sigortalı vatandaşlarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz” dedi.

126 bin başvuruya 153 milyon lira ödeme yapıldı

2024 yılı içinde, 126 bin 954 rapor karşılığında 153 milyon 621 bin TL’lik ödeme gerçekleştirildi. Geçen yıl ise 416 bin 763 raporla 357 milyon liralık bir destek verilmişti.

Bu yılın ilk 5 ayında yapılan ödeme miktarının 114 milyon TL'ye ulaştığını belirten Işıkhan, annelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Emzirme ödeneği kimlere veriliyor?

Emzirme ödeneği, doğum yapan sigortalı kadınlara veya sigortalı erkeklerin doğum yapan eşlerine verilen bir sosyal güvenlik desteğidir. Tek seferlik nakdi yardım olarak uygulanan bu ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılmaktadır.

Doğumun gerçekleşmiş olması ve gerekli sigorta şartlarının sağlanması durumunda, bu ödenek annelerin banka hesaplarına yatırılıyor.

Annelere sosyal güvence desteği

Bakanlık, uygulamaya dair yaptığı değerlendirmede, bu ödeneğin annelerin hem sağlık hem de sosyal güvenlik haklarını koruduğunu ve çocukların geleceğine katkı sağladığını ifade etti.

Uzmanlar ise, bu tür desteklerin kadın istihdamına katkı sunduğunu ve aile odaklı sosyal devlet politikasının önemli bir unsuru olduğunu belirtiyor.