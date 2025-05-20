Galatasaray Kulübü, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısını 21 Mayıs Salı günü gerçekleştirecek. Toplantıda mali, yönetsel ve sportif raporlar değerlendirilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplantı saat 13.30’da başlayacak. Kulüp yönetimi ve denetim kurulu, üyelerle 28 Şubat 2025 itibarıyla düzenlenen özet 9 aylık konsolide raporu paylaşacak.

Mali ve sportif performans ele alınacak

Toplantıda, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait finansal verilerin yanı sıra yönetsel ve sportif faaliyetlerin sunumu yapılacak. Raporların paylaşılmasının ardından divan üyeleri değerlendirme ve görüşlerini dile getirecek.

Galatasaray Divan Kurulu toplantısı, kulüp içi şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından büyük önem taşıyor.