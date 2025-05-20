Avustralya Merkez Bankası (RBA), küresel ekonomik görünüm ve yurt içindeki enflasyonun düşüş göstermesini gerekçe göstererek politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,85’e çekti. Bu oran, son iki yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

RBA’dan yapılan açıklamada, enflasyonun hedef bandında seyrettiği ve uluslararası gelişmelerin Avustralya ekonomisi üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi. Banka, yukarı yönlü enflasyon risklerinin azaldığını vurguladı.

Para politikasında temkinli duruş sürecek

Merkez Bankası, mevcut koşullarda faiz indirimine gidilmesinin uygun görüldüğünü belirtirken, para politikasında daha fazla gevşeme için temkinli olunacağı mesajını verdi.

Piyasa beklentileri de 25 baz puanlık bir indirim yönündeydi. Kararın ardından Avustralya doları, ABD doları karşısında değer kaybetti.

Küresel ticaret ve jeopolitik riskler öne çıktı

RBA, açıklamasında küresel ticaret politikalarında belirsizliklerin arttığını ve özellikle ABD’nin uyguladığı politikalar ile jeopolitik gerginliklerin dünya ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Bankaya göre, bu dışsal riskler Avustralya ekonomisinin büyümesini sınırlayabilir. Bu nedenle faiz indirim kararı, hem iç talebi desteklemek hem de olası küresel şoklara karşı ekonomiyi daha dirençli kılmak amacıyla alındı.