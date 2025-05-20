Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında, “Bütün Umudum Gençliktedir” başlıklı özel bir konser düzenlendi. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Konserde sahne alan genç sanatçılar, Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçildi. Performanslarıyla beğeni toplayan gençler, sahne tecrübeleriyle profesyonel sanat dünyasına ilk adımlarını attı.

Farklı enstrümanlarla renkli bir konser

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müzik Direktörü İbrahim Yazıcı piyano eşliğiyle yer aldı. Solistler Arjin Belge, Sılanur Özevin ve Ada Ulucan, klasik eserleri yorumladı.

Ayrıca kemanda Duru Önhan, viyolonselde İdil Bursa, bağlamada Efecan Hasar, piyanoda Nehir Akkaş ve Fikret Uçar sahneye çıktı. Gençlerin performansı izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Gençlere sahne, sanata destek

Konser, DOB’un “Opera ve Bale Her Yerde” mottosuyla yürüttüğü 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin bir parçası olarak gerçekleşti. “Yetenek Her Yerde” programı sayesinde keşfedilen gençler, sahnede profesyonel sanatçılarla aynı platformda yer alma fırsatı buldu.

Etkinlik, hem 19 Mayıs coşkusunu yaşattı hem de yeni nesil sanatçılara destek verdi.