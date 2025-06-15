İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Global Wellness Day’in (GWD) 14’üncü yıl kutlamaları kapsamında magenta renge büründü. 170’ten fazla ülkede kutlanan bu özel gün, iyi yaşam bilincini artırmayı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor.

“Yeniden Bağlan” temasıyla milyonlara ulaşıldı

Her yıl haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanan Global Wellness Day, bu yıl “Yeniden Bağlan” temasıyla gerçekleştirildi. Etkinliklerde doğayla, toplumla ve bireyin kendisiyle yeniden bağ kurması ön plandaydı.

Dünya genelinde yoga, meditasyon, orman banyosu ve yaşlı ziyaretleri gibi etkinlikler düzenlenirken, Türkiye’de İstanbul Boğazı’nda gün doğumu yogası, patili dostlarla egzersizler, çocuklara yönelik sağlıklı yaşam atölyeleri gibi etkinliklerle farkındalık yaratıldı.

FSM Köprüsü yalnız değildi

FSM Köprüsü’nün yanı sıra, Malezya TRX Kulesi, Suudi Arabistan Kingdom Tower, ABD Cleveland Terminal Tower, Arjantin Villa Elisa’daki anıtlar da aynı şekilde magenta renkle ışıklandırıldı. Bu renk, yaşam enerjisi ve dönüşüm simgesi olarak seçildi.

“Köprünün ışığı Türkiye’nin sahiplenmesinin sembolü”

Global Wellness Day’in kurucusu Belgin Aksoy, FSM Köprüsü’nün aydınlatılmasının sembolik değerine dikkat çekerek, “Bu yalnızca bir ışık değil, Türkiye’nin bu evrensel harekete sahip çıktığını gösteren çok anlamlı bir simge” dedi.

Aksoy, “Bu hareket Türkiye’den doğdu ama bugün dünyanın en küçük adalarında bile kutlanıyor. En büyük hayalim, Global Wellness Day’in Birleşmiş Milletler'in resmi takvimine girmesi” diye konuştu.

7 adımlık iyi yaşam manifestosu

Aksoy, iyi yaşam için herkesin hayatına uygulayabileceği 7 adımı da hatırlattı:

Her gün hareket edin Günde en az bir saat yürüyün Plastik şişe kullanmayın Sağlıklı beslenin Ailenizle birlikte yemek yiyin İyilik yapın Saat 22.00’de uyuyun

Aksoy, “Bu adımlar bir zincirin halkaları gibi. Birkaçını hayatınıza katmanız bile sağlığınızda büyük fark yaratabilir,” dedi.