MediaMarkt Türkiye’nin yaz dönemine özel “İhtiyaçlar Sizde, Teknolojileri Bizde” kampanyası başladı. 21 Temmuz’a kadar devam edecek kampanya, tüm MediaMarkt mağazalarının yanı sıra markanın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de geçerli olacak.

Kampanya kapsamında teknoloji tutkunları, birçok kategoride öne çıkan ürünleri indirimli fiyatlarla satın alabiliyor. Fırsatlar, hem günlük yaşamı kolaylaştıran ürünleri hem de mobil cihazlar gibi yüksek teknolojili seçenekleri kapsıyor.

İndirimli ürünlerde dikkat çeken fiyatlar

MediaMarkt’ın kampanya duyurusuna göre öne çıkan bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Arzum AR5036 Superstar saç düzleştirici fırça: 639 TL

Dreame D10 Plus Gen2 Mop robot süpürge: 13.499 TL

Philips DLP9771/00 5000 mAh 20W MagSafe uyumlu kablosuz şarj cihazı: 1.949 TL

Huawei Matepad 12X 12/256 GB Bundle tablet: 21.899 TL

Tchibo filtre kahve makinesi: 2.979 TL

Kampanya, teknolojik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Hem ev elektroniği hem de kişisel cihazlarda geniş ürün yelpazesiyle alışveriş keyfini artırıyor.