Jon Snow Pelerinini Nasıl Yapabilirsiniz? IKEA Açıkladı

Jon Snow Pelerinini Nasıl Yapabilirsiniz? IKEA Açıkladı

Yayınlanma
Güncellenme
14
Jon Snow Pelerinini Nasıl Yapabilirsiniz? IKEA Açıkladı
Okunma Süresi: 2 dk

HBO'nun fenomen dizisi Game of Thrones'ta Kit Harington tarafından canlandırılan Jon Snow karakterinin ikonik pelerini, dizi hayranları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Şimdi ise bu ünlü pelerin, IKEA'nın açıklamalarıyla evde yapılabilir hale geldi. Dizi, her bölümünde yaklaşık 10 milyon dolarlık bir bütçeye sahipken, Jon Snow'un pelerininin aslında yalnızca 15 dolarlık bir IKEA kiliminden yapıldığı ortaya çıktı.

Jon Snow'un İkonik Pelerininin Sırları

Dizinin kostüm tasarımcısı Michele Clapton, Los Angeles'taki Getty Müzesi'nde yaptığı bir açıklamada, Jon Snow'un pelerininin yapımında kullanılan malzemelerin sırlarını paylaştı. Clapton, "Bu pelerinler aslında IKEA kilimleri" diyerek, hafızalarda yer eden bu kostümün arka planını aydınlattı. Yaratım sürecinde, kullanılan her malzemenin en iyi şekilde değerlendirildiğini belirten Clapton, "Kullanabileceğimiz her şeyi alıyoruz; kesiyoruz, kırpıyoruz, sağlam deri kayışlar ekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, dizinin yüksek bütçesine rağmen yaratıcı ve düşük maliyetli çözümlerle karakterlerin giyimleri üzerinde nasıl çalışıldığını gösteriyor.

Jon Snow Pelerinini Evde Yapmanın Yolları

IKEA, Jon Snow'un pelerinini evde yapmak isteyenler için adım adım bir rehber sunuyor. İlk olarak, IKEA'dan temin edilecek bir kilim alınması gerekiyor. Ardından, kilim üzerinde kafa bölgesinin kesilmesiyle başlanıyor. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra, kilim omuzlara atılarak pelerin görünümü elde ediliyor. İşte bu kadar basit! Bu yöntem, hem eğlenceli bir hobi olarak öne çıkıyor hem de dizi hayranlarına Jon Snow gibi hissetme fırsatı sunuyor.

Game of Thrones'un yaratıcıları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, aynı zamanda tasarım sürecinin nasıl işlediğini de gözler önüne seriyor. Jon Snow'un pelerinine yapılan bu yaratıcı yaklaşım, evde yapılabilir projeler için ilham verici bir örnek oluşturuyor. Böylece, dizi tutkunları kendi yaratıcılıklarını ortaya koyarak, Jon Snow'un ikonik tarzını evlerinde yaşayabiliyorlar.

