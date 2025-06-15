İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekiplerinin 5-12 Haziran tarihleri arasında 3 milyon 647 bin 742 aracı denetlediğini, 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Alkol, hız ve teknik eksiklikler en sık karşılaşılan ihlaller oldu.

Hız, alkol ve belgesiz kullanım öne çıktı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, denetimlerde en çok ceza kesilen ihlaller şöyle sıralandı:

Hız sınırı ihlali: 110.222 sürücü

Araç muayenesi yaptırmama: 29.762 araç

Emniyet kemeri takmama: 23.141 sürücü

Sürücü belgesi olmadan araç kullanma: 14.316 kişi

Zorunlu trafik sigortası olmayan araç: 7.411

Mevzuata aykırı çakar kullanımı: 27 sürücü

Toplamda 403 bin 49 işlemle haftalık denetim rekor seviyelere ulaştı.

Alkolle araç kullanan 102 bin sürücüye işlem

1 Ocak - 12 Haziran tarihleri arasında ise alkol etkisinde araç kullandığı belirlenen 102 bin 725 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı. Yerlikaya, alkol limitlerini hatırlatarak vatandaşları bir kez daha uyardı:

“Hususi araçlarda 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promilin üzerindeki alkol seviyesi yasaktır. Lütfen alkollü araç kullanmayın.”

“Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olabilir”

Açıklamasında trafikte dikkatli olmanın önemine dikkat çeken Yerlikaya, “Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor. Yolculuklar, sizi onlardan ayırmak için değil, kavuşturmak için vardır” mesajını paylaştı.

Bakanlık, yaz dönemiyle birlikte denetimlerin artarak süreceğini vurguladı.