ABD eski Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, ABD’nin bu saldırılarda herhangi bir rolü olmadığını belirtti. Ancak İran’ın ABD’yi hedef alması durumunda çok sert bir yanıt verileceği uyarısında bulundu.

“ABD saldırıya karışmadı ama…”

Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, “ABD’nin bu gece İran’a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu” ifadesini kullandı. Açıklamasında, İran'ın ABD’ye saldırması halinde “eşi benzeri görülmemiş bir karşılık” verileceğini vurguladı.

Trump’ın bu açıklaması, Washington’un doğrudan çatışmaya dahil olmadığını belirtse de, İran’a yönelik olası bir askeri yanıt sinyalini de içinde barındırıyor.

“İsrail ve İran arasında barış mümkün”

Trump, sert uyarılarının yanı sıra çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunabileceğini de dile getirdi. “İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma sağlanabilir ve bu kanlı çatışma sona erebilir” diyerek iki tarafı uzlaşmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

13 Haziran’da İsrail, İran'ın nükleer tesisleri ve askeri üslerini hedef alan geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı dahil çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti. Toplam sivil can kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ise en şiddetlisi dün gece olmak üzere, İsrail'e balistik füzelerle misillemede bulundu. Saldırılarda en az 63 kişi yaralandı.

Ortadoğu’da tansiyonun giderek yükseldiği bu süreçte, Trump’ın çıkışı ABD’nin pozisyonunu yeniden gündeme taşıdı.