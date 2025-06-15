Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki Hasan Yılmaz ve 24 yaşındaki Ömer Faruk Karakoç yaşamını yitirdi. Kaza, Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gece saatlerinde gerçekleşti.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Hasan Yılmaz idaresindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet ile Ömer Faruk Karakoç’un kullandığı 72 ABE 238 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki sürücü de hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, olay yerinde Hasan Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Faruk Karakoç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler hastane morguna kaldırıldı

Hayatını kaybeden iki genç sürücünün cenazeleri, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.