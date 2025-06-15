Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hastane çevrelerine yönelik tahliye tehditleri ve bombardımanlarının sağlık sistemini felç ettiğini açıkladı. Bakanlık, birçok hastanenin tamamen hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Tahliye tehditleri sağlık sistemini durdurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in tekrarlayan tehdit ve saldırılarının sağlık ekiplerinin çalışmalarında ciddi karmaşaya yol açtığı belirtildi. Açıklamada, bu durumun kalan hastanelerin de kısa sürede hizmet veremez hale gelebileceğine işaret edildi.

Sağlık ekipleri ile hasta ve yaralıların, tahliyeler ve süregelen bombardımanlar nedeniyle hastanelere güvenli şekilde ulaşamadığı ifade edildi. Açıklamada, güvenli geçiş yollarının bulunmadığı ve mevcut hastanelerin ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığı vurgulandı.

Nasır Tıp Kompleksi son sığınak

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Tıp Kompleksi’nin yüzlerce hasta için tek seçenek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu hastanenin de hizmet dışı kalmasının “öngörülemeyecek büyüklükte bir felakete yol açacağı” uyarısı yapıldı.

Uluslararası topluma çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in uluslararası yardım taleplerine yanıt vermediğini belirterek, sağlık çalışanları ve hastaların hizmet noktalarına güvenli erişimin sağlanamadığını kaydetti. Bakanlık ayrıca, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

“Artık zaman kaybetmeden, temel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için asgari şartların sağlanması gerekiyor” denilen açıklamada, uluslararası kurumlara tıbbi yardımların artırılması ve hastanelerin korunması için İsrail’e baskı yapılması çağrısı yinelendi.