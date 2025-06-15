Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde gerçekleşen sıcak hava balonu kazasında balon pilotu yaşamını yitirdi, 19 Endonezyalı turist ise yaralandı. Olay sabah saatlerinde Ihlara Vadisi’nden havalanan bir balonun Hasan Dağı yönüne ilerlerken sert iniş yapmasıyla meydana geldi.

Pilot sepetin altında kalarak hayatını kaybetti

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, balonun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını açıkladı. Kazada, pilotun ayaklarının halatlara dolanması sonucu sepetten düştüğü ve balonun altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Vali Kumbuzoğlu, “Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi,” ifadelerini kullandı.

Yaralanan turistler hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 19 Endonezyalı turistin ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaralı turistlerin hastanede tetkikleri sürüyor.

Balon kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ulaştırma ve turizm otoriteleri, balon uçuşlarının güvenlik prosedürlerini tekrar gündeme aldı.

Kapadokya’ya komşu olan Aksaray, özellikle Ihlara Vadisi çevresinde düzenlenen sıcak hava balonu turlarıyla biliniyor. Bu tür turlar, bölgeye gelen turistlerin en çok tercih ettiği aktivitelerin başında geliyor.