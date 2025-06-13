Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir banka şubesine elinde pompalı tüfekle giren ve kredi talebinde bulunan 56 yaşındaki S.T. polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinde yaşandı. S.T., 41 UE 595 plakalı otomobiliyle Halis Sokak’a geldikten sonra aracını park ederek pompalı tüfeğiyle bankaya girdi.

“Borcum var, para verin” dedi

Bankaya girer girmez kredi çekmek istediğini söyleyen S.T., görevlilere tüfeğini doğrultarak tehditte bulundu. Bankadaki bir müşterinin polisi araması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polisler, S.T.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Araçta da inceleme yapıldı

Polis ekipleri, S.T.’nin bankaya geldiği otomobilde de inceleme yaptı. Araç çekiciyle emniyete götürülerek detaylı incelenmeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görgü tanıkları: “Panik halindeydi”

Olaya tanık olan vatandaşlardan Ahmet Tut, şüpheliyi bankanın arkasına aracını park ederken gördüğünü belirterek, “Park ederken düzgün park etmesi için uyardım, sonra bir daha görmedim” dedi.

Banka yakınındaki bir iş yerinde çalışan Şengül Kocabıçak ise, “Polisler geldiğinde dışarı çıktık. Şüpheliyi yere yatırmışlardı, bir polisin elinde tüfek vardı. ‘Borcum çok, para verin’ demiş. Ortalık çok kalabalıktı, gözaltına alıp götürdüler,” ifadelerini kullandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.