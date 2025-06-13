Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi, Gazze’deki ablukaya dikkat çekmek için Mısır’a ulaşan 40 aktivistin Kahire çıkışında alıkonulduğunu duyurdu. Fransa, İngiltere, Kanada, Türkiye ve İspanya’dan gelen aktivistlerin pasaportlarına el konulduğu açıklandı.

Pasaportlara el konuldu, 15 kişi otellerde tutuluyor

Hareket tarafından yapılan açıklamada, Kahire'den Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkan grubun bir kontrol noktasında durdurulduğu, 40 kişinin pasaportlarının alındığı ve 15'inin şu anda otellerde tutulduğu belirtildi. Aktivistlerin Mısır yasalarına uygun hareket ettikleri ve yürüyüşün tamamen barışçıl olduğu vurgulandı.

Büyükelçiliklere çağrı: Vatandaşlarınızı koruyun

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi, söz konusu ülkelerin Kahire’deki büyükelçiliklerine çağrıda bulunarak, alıkonulan vatandaşlarının serbest bırakılması için acil girişimde bulunmalarını talep etti.

Refah Sınır Kapısı hedef gösterildi

Gazze’ye uygulanan ablukayı sembolik olarak protesto etmek için yürüyen aktivistler, 15 Haziran’da Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’na ulaşmayı hedefliyor.

Tunus, Fas, Cezayir ve Moritanya'dan 2 bine yakın kişinin katıldığı Mağrip Direniş Konvoyu ise Libya’nın Sirte kentine ulaşarak yürüyüşe destek verdi. Kahire’de ise dünyanın dört bir yanından gelen aktivistler toplanmaya devam ediyor.