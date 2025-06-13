İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki hava sahası riskli ilan edilirken, Pegasus Hava Yolları bazı Orta Doğu uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada, İran, Irak ve Ürdün uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

İran, Irak ve Ürdün seferlerine geçici durdurma

Pegasus açıklamasında, “Orta Doğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025’e kadar, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Lübnan uçuşları ise risk değerlendirmesi doğrultusunda sadece gün doğumundan sonra iniş yapılacak şekilde yeniden planlanıyor.

Yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı

Şirket, İran, Irak ve Ürdün varışlı ya da kalkışlı uçuşlar için bilet alan yolculara esnek haklar tanındığını duyurdu. Buna göre 30 Haziran 2025’e kadar olan uçuşlarda ücretsiz iptal, tarih değişikliği veya bileti açığa alma imkânı sunuluyor.

Tüm bilet işlemleri Pegasus’un internet sitesi www.flypgs.com ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Bazı uçaklar İstanbul ve Bakü’ye yönlendirildi

Öte yandan Orta Doğu’ya sefer yapan bazı havayolları şirketleri de bölgedeki gerilim nedeniyle rotalarını değiştirdi. Emirates Havayolları’na ait Airbus A380 tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’na yönlendirilirken, bazı Türk havayolu uçakları da Bakü’ye iniş yaptı.

Hava sahasındaki güvenlik riskleri nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni iptaller ve yönlendirmeler bekleniyor.