İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, bölgede askeri hareketliliği artırırken, İsrail ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, bu sabah erken saatlerde başlatılan İran operasyonlarının devam ettiğini ve daha uzun soluklu bir sürece girileceğini duyurdu.

Natanz Nükleer Tesisi hedef alındı

Defrin, düzenlenen saldırılarda İran’ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alındığını ve bu tesisin “önemli ölçüde vurulduğunu” savundu. İran’dan bu iddiaya ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

İsrail’in hava saldırılarının devam ettiğini belirten Defrin, “Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Tahran’dan olası misilleme beklentisi

İsrail Ordu Sözcüsü, İran’ın saldırılara karşı misilleme planladığını, Tel Aviv’in bu planları yakından izlediğini ve tüm senaryolara karşı hazırlık içinde olduklarını dile getirdi.

Bu açıklama, bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın sinyali olarak yorumlanıyor.

İran’da can kaybı artıyor

İsrail'in sabah saatlerinde başkent Tahran, Tebriz, İsfahan, Kirmanşah ve Loristan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda askeri ve sivil hedef vuruldu. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca 6 nükleer bilim insanının da saldırılarda öldüğü açıklandı. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı Tahran'da, çok sayıda sivilin de yaşamını yitirdiği belirtildi.