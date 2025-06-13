Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi. Erdoğan, “İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur” dedi.

“Netanyahu bölgeyi ateşe sürüklüyor”

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü askeri operasyonların ardından İran’a yönelen saldırılarını değerlendiren Erdoğan, bu eylemlerin bölgede büyük bir savaş riskini tetiklediğini vurguladı. “Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, özellikle İran’ın nükleer müzakerelerle gündeme geldiği ve Gazze’ye yönelik uluslararası baskının arttığı bir süreçte bu saldırıların, İsrail’in stratejik bir provokasyon niyeti taşıdığını belirtti.

Uluslararası topluma “dur deyin” çağrısı

Cumhurbaşkanı, açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulundu: “Küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir 'dur' denmelidir.” Erdoğan, sessiz kalınmasının yeni krizleri beraberinde getireceğine dikkat çekti.

İran’a destek ve taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkına başsağlığı ve dayanışma mesajı da iletti. “Türkiye olarak komşumuz İran'a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Erdoğan ayrıca, Orta Doğu’da daha fazla kan ve çatışma görmek istemediklerini yineleyerek diplomasi ve sağduyu çağrısını tekrarladı.