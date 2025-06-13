AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından yapılacak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Turgut, seçimde aday çıkarmayacaklarını ve CHP’nin belirleyeceği adaya saygı duyacaklarını duyurdu.

“Milletin iradesine saygı duyuyoruz”

Turgut, yazılı açıklamasında Ferdi Zeyrek’in kaybının derin bir üzüntü yarattığını vurgularken, AK Parti teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle yapılan istişare sonucunda aday göstermeme kararı aldıklarını belirtti.

Turgut, “Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür,” dedi.

“Yeni başkanla da iş birliğine hazırız”

AK Parti’nin açıklamasında, yeni seçilecek belediye başkanının kim olursa olsun Manisa’nın yararına olacak her projeye destek verileceği vurgulandı. Süleyman Turgut, “Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa’nın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete ‘evet’ demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bu tavrı, yerel yönetimde sağduyulu iş birliğini ve siyasi nezaketi öne çıkaran bir duruş olarak yorumlandı.