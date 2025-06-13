İsrail, 13 Haziran gecesi İran’a yönelik geniş çaplı hava saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Tahran dahil olmak üzere en az sekiz farklı eyalette askeri, nükleer ve stratejik altyapı noktaları hedef alındı. İran basınına göre saldırılarda çok sayıda üst düzey askeri yetkili ve bilim insanı hayatını kaybetti.

Tahran’da komutan ve bilim insanlarına suikast

Saldırılar Tahran’da yoğunlaşırken, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğü açıklandı. Aynı saldırılarda nükleer fizikçiler Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi de hayatını kaybetti.

İsrail'in hedefleri arasında, İran ordusuna ve Devrim Muhafızları’na bağlı komutanların ikametgahları da bulunuyordu. Sivil binaların da zarar gördüğü belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Radar üsleri, askeri tesisler ve Natanz hedef alındı

İsrail, Hemedan’daki Subaşı Radar Merkezi’ni, Kirmanşah’ta askeri kışlaları ve radar sistemlerini hedef aldı. Loristan’daki bir askeri tesis ve Irak sınırındaki Hüsrevi Sınır Kapısı da vurulan noktalar arasında yer aldı.

Tebriz’de beş ayrı askeri nokta bombalanırken, İsfahan’daki nükleer enerji üretiminde kritik öneme sahip Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de hedef alındı. Ayrıca Şiraz ve Huzistan kentlerinde de patlamalar rapor edildi.

İsrail operasyonu resmen duyurdu

İsrail Savunma Bakanlığı, saldırıların doğrudan İran’ın askeri liderliğini ve yeraltı karargahlarını hedef aldığını açıkladı. Bakan Yisrael Katz, saldırı öncesi Mossad, Genelkurmay ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptığını bildirdi.

İsrail’e göre, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri’ne bağlı birçok üst düzey komutan operasyonla etkisiz hale getirildi.

Tahran’dan ABD’ye suçlama, BM’ye çağrı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırılarda ölen komutanlar ve bilim insanlarının ardından İsrail’e "çok sert" karşılık verileceğini ilan etti.

İran yönetimi ise saldırının ABD'nin bilgisi dışında yapılamayacağını savunarak Washington'u da doğrudan hedef aldı. Tahran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

İran’dan misilleme: İsrail’e kamikaze İHA saldırısı

İsrail saldırılarının ardından İran, misilleme olarak İsrail’e 100’den fazla kamikaze insansız hava aracı gönderdiğini açıkladı. Bölgedeki güvenlik dengesi ciddi biçimde sarsılmış durumda.